02-03-2021, Marc Dol - 112Groningen

Automobilist vlucht na aanrijding (update)

Stadskanaal - Een betrokkene van een verkeersongeval heeft dinsdagmiddag voor flink wat consternatie gezorgd na een botsing op de Navolaan.

De bestuurder van de auto botste bij de rotonde met de Amerikalaan op zijn voorligger. Volgens omstanders reed de bestuurder na de botsing met gierende banden achteruit en ging hij er vandoor. De ambulancedienst, politie en brandweer kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Een van de betrokkenen is door ambulancepersoneel gecontroleerd. De politie is op zoek naar de doorrijder.

Update 19.00 - Bronnen melden dat de auto van de vluchtende bestuurder inmiddels is gevonden. Het voertuig is in beslag genomen.