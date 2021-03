02-03-2021, Marc Zijlstra 112Groningen & Redactie M. Nuver

Auto & scooter botsen in Farmsum

Farmsum - Op de kruising van de Steenweg met de IJzerweg in Farmsum is dinsdag aan het begin van de middag een personenauto in botsing gekomen met een scooter.

Bij het ongeluk raakte de scooterrijder gewond. Aanwezige ambulancepersoneel ontfermde zich over de scooterrijder, of vervoer naar het ziekenhuis nodig was, is niet bekend. Bij het ongeluk raakten beide voertuigen beschadigd.