02-03-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Zeven hennepverdachten vijf jaar na arrestatie voor de rechter

Groningen - Zeven verdachten, die op 31 mei 2016 werden opgepakt, moeten vandaag wegens hennepcriminaliteit voor de rechter verschijnen.

Dat meldt Rtvnoord.nl. Een politiemacht van 175 agenten viel bijna vijf jaar geleden binnen op negentien adressen in Groningen en Drenthe, om een netwerk van hennepteelt, -handel en -export op te rollen.

Het onderzoek naar deze criminele organisatie, die zich naast de hennepteelt, -export en -handel ook bezighield met witwassen, startte in 2015. Tijdens de invallen, in onder meer de stad Groningen, Hoogezand en Uithuizen, werd meer dan honderdduizend euro aan contant geld in beslag genomen. Daarnaast werden auto's, sieraden, vier woningen en bankrekeningen in beslag genomen. Er werden ruim 2300 planten en 25 kilo gedroogde hennep aangetroffen.

Dertien verdachten opgepakt

Er werden destijds dertien verdachten opgepakt: elf mannen en twee vrouwen in de leeftijd van 26 tot 61 jaar. Het Openbaar Ministerie besloot zes personen toch niet strafrechtelijk te vervolgen.