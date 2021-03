02-03-2021, Thijs Huisman & Ruben Huisman - 112Groningen.nl & Niels Holterman - Ditisroden.nl

Meterkast uitgebrand bij woningbrand in Roden (2x Video)

Roden - De brandweer van Roden werd maandagavond iets voor twaalf uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Jan Ligthartstraat in Roden.

Bij de brand was sprake van veel rookontwikkeling. Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand en werden er verschillende andere korpsen waaronder uit Leek, Eelde en Norg gealarmeerd. Bij aankomst van de brandweer werd gelijk begonnen met blussen. De brand was snel onder controle en assistentie van de andere opgeroepen korpsen was niet meer nodig. De brandweer heeft daarna de woning langdurig geventileerd. Zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond.



De meterkast in de woning is volledig uitgebrand. Stichting Salvage werd opgeroepen om de bewoners bij te staan in de afhandeling van de schade.