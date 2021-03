01-03-2021, Politie

6966 boetes landelijk voor niet naleven avondklok

Landelijk - Voor het niet naleven avondklok schreef de politie vorige week 6966 boetes uit. Dat melden ze via Twitter. Hoeveel het alleen in Groningen waren is niet bekend.

Er waren 343 coronaboetes voor overtreding verbod op groepsvorming, 280 mensen kregen waarschuwing omdat ze coronamaatregelen negeerden. De politie beëindigde afgelopen weekend 80 illegale feesten.

De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.