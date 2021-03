01-03-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen Zuid Instagram

Politie neemt gasalarmpistool in beslag na video op social media

Groningen - De politie heeft maandag naar aanleiding van een video op social media een gasalarmpistool in beslag genomen.

Op een filmpje dat op social media rondcirculeerde was een vuurwapengelijkend wapen te zien. Naar aanleiding van deze video heeft de politie onderzoek gedaan dat resulteerde op een woonadres in het werkgebied van de politie Groningen Zuid.





Toen politieagenten naar de desbetreffende woning zijn gegaan, troffen zij in de woning een wapen aan. Na onderzoek bleek dat het ging om een gasalarmpistool, dat niet van een echt vuurwapen te onderscheiden valt. Het gasalarmpistool is door de politie in beslag genomen en zal worden vernietigd.

