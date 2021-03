01-03-2021, Remco van den Berg - 112Groningen.nl

Kleine brand in blikvanger snel geblust door brandweer Bedum

Bedum - De brandweer van Bedum werd maandagavond omstreeks kwart over zes gealarmeerd voor een buitenbrand aan de Ellerhuizerkleiweg bij Bedum.

Bij aankomst stond er afval in een blikvanger, wat bedoeld is om Bedum schoon te houden, in de brand. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de kleine brand geblust. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.