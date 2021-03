01-03-2021, Oogtv.nl (Bron)

Bouwkraan opgebouwd aan Rode Weeshuisstraat

Groningen - Aannemer Plegt-Vos is maandagmiddag begonnen met de opbouw van een grote bouwkraan aan de Rode Weeshuisstraat in Groningen.

De kraan torent boven het stadscentrum uit voor de bouw van Mercado, een markthal met daarboven luxe appartementen. De bouw van het complex aan de Rode Weeshuisstraat is sinds december in volle gang. Zegt Oogtv. In de loop van 2022 wordt Mercado opgeleverd.