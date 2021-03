01-03-2021, Henk Timmer 112Groningen & Redactie M. Nuver

Vrachtwagen belandt in sloot (Video)

Kiel-Windeweer - Bij Kiel-Windeweer is maandagmorgen een vrachtwagen op zijn zijkant in de sloot beland. Een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De toedracht is niet bekend.

Bergingsbedrijf Poort zal maandagmiddag met behulp van groot materiaal(kranen) de vrachtwagen weer uit de sloot halen. Veel dorpsbewoners namen een kijkje. Dit duurt tot ongeveer 17:00 uur is de verwachting.