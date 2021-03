28-02-2021, Ingezonden bericht: Caroutletgroningen

Auto gestolen na proefrit in Groningen

Groningen - Zondagmiddag is een potentiële klant van Caroutletgroningen niet meer terug gekomen nadat deze een proefrit maakte in een auto. Het autobedrijf krijgt geen contact meer met de jongeman.

De politie is inmiddels ingelicht en de betreffende man is een bekende van de Politie en heeft vaker auto's verduisterd. Uit de reacties die het bedrijf op sociale media heeft ontvangen maken zij uit dat er eerder vandaag ook al een poging is gedaan om een auto te verduisteren bij een collega. Caroutletgroningen wil de auto graag terug en vraagt daarom om uit te kijken naar een Zwarte Renault Clio met het kenteken: 9-KLH-67 (Handelaarskenteken: HH-90-47). Mocht u de zwarte Renault Clio met het bijbehorende kenteken gezien hebben of weten waar de auto op dit moment is, neem dan contact op met Caroutletgroningen. Dat kan via het e-mailadres: info@caroutletgroningen.nl