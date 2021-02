Zie ook: Lees het volledige artikel verder op: RTVNoord Zie ook: archief item

Verderop in de doodlopende straat wonen vier Polen. Volgens de buurtbewoners, die anoniem willen blijven, zijn het bouwvakkers die werken voor een vastgoedondernemer uit Slochteren.'Vriendelijke mannen', zegt de buurtbewoner. 'Ze groeten altijd als ze hier langslopen. Verder hebben we geen contact met ze. Last hebben we ook niet van ze. Ze zijn de hele dag aan het werk, gaan vroeg de deur uit en komen laat terug.'Zaterdag was een van de Polen jarig en dat werd gevierd, weet de buurtbewoner. Kennelijk ging het er al vroeg op de dag ruig aan toe. De buurtbewoner: 'Toen strompelde hier al iemand dronken langs. Hij kwam uit het huis en had een bebloede kop. Waar de man naartoe ging weet ik niet, misschien ging hij naar huis, want in de buurt wonen meer Polen. Verder hebben we de hele dag niets gemerkt van wat zich in het huis afspeelde.'