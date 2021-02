28-02-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Ommelanden Noord

Getuigen gezocht van vernielingen op het station in Winsum

Winsum - Zondag omstreeks 0:45 uur kreeg de politie een melding dat er vernielingen werden gepleegd op het station in Winsum.

Ter plaatse bleken er o.a. verschillende ruiten van wachtruimtes te zijn vernield. De daders hebben zich voor de vernielingen mogelijk al enige tijd op het station opgehouden. De politie is een onderzoek gestart naar deze vernielingen.



Bent u getuige geweest van de vernielingen of weet u wie de daders zijn dan komt de politie graag met u in contact. Ze zijn te bereiken via 0900-8844 en www.politie.nl. Wilt u liever anoniem blijven neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.





Facebook: