28-02-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Stephan Jansema & Redactie Martin Nuver

Cruiseschip Odyssey of the Seas zondag in de Eemshaven

Eemshaven - Zaterdag op zondagnacht rond de klok van 00:20 uur passeerde het gigantische cruiseschip Odyssey of the Seas voor de Royal Carribean Cruiselines de Emssperrwerk richting de Eemshaven.