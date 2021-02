27-02-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Zwaargewonde bij steekincident in Foxhol, zes verdachten aangehouden (Video)

Foxhol - De hulpdiensten werden zaterdagavond gealarmeerd voor een melding van een geweldsincident aan de K. Nieboerweg in Foxhol.

De melding van het geweldsincident kwam omstreeks tien over negen bij de meldkamer binnen die daarop meteen meerdere hulpdiensten ter plaatse stuurde. Bij het geweldsincident zou mogelijk iemand zijn gestoken. Eenmaal ter plaatse trof men een gewonde man aan die daadwerkelijk was gestoken.









Slachtoffer ernstig gewond naar ziekenhuis

Medewerkers van de ambulancedienst hebben zich ontfermd over het gewonde slachtoffer. Het ambulancepersoneel kreeg hierbij medische assistentie van het Mobiel Medisch Team die door de dichte mist met een auto ter plaatse kwamen. Het gewonde slachtoffer, een man, is met spoed met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.









Zes verdachten aangehouden

In de woning waar het steekincident heeft plaatsgevonden heeft de politie zes verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij dit steekincident. De verdachten worden overgebracht naar het cellencomplex waar men zal worden ingesloten. Morgen zal de politie de verdachten horen over de zaak.









Forensisch onderzoek

De forensische opsporing (FO) van de politie zal ter plekke in de woning onderzoek gaan doen naar de aanleiding van het steekincident. Ook zal de politie spreken met getuigen en omwonenden. Over de aanleiding is momenteel nog niets bekend, meldt de politie. Zondag meer informatie.









Getuigenoproep

Heeft u vanavond iets gezien of gehoord, of heeft u informatie dat mogelijk van belang kan zijn in het onderzoek naar het incident. Meld dit dan bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.

