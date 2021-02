27-02-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Instructie nieuwe water transport systemen brandweer Groningen

Veendam - Vrijdag en zaterdag kregen een aantal leden van de korpsen Veendam en Delfzijl een instructie over het nieuwe WTS 2.0 systeem, bestaand uit een haakarmbak met 3km 8’’ transportslangen en een dompelpomp op trailer.

Een instructeur van de firma Hytrans , de leverancier van de grootwatertransport systemen, kwam naar Veendam om uitleg over het systeem te geven. Na een theorie gedeelte op vrijdag, werd er zaterdag in de praktijk geoefend. Dit vond plaats op industrieterrein Dallen II . Hier werd de volledige 3km slang uitgereden en vervolgens op druk gezet. De pomp gaf bij 10 bar aan het eind van de 3km nog een opbrengst van +/- 6000 lpm. Direct bij de pomp zou de opbrengst +/- 13.000 lpm kunnen zijn.





Om de slangen na een inzet weer op te nemen is er een HRU ingebouwd op de haakarmbak, deze komt met een druk op de knop automatisch uit een kast waarna de slangen via een bumperbeugel in het apparaat kunnen worden geleid. Het weer netjes opstapelen van de slangen is handwerk. De slangenbak bevat 15 stuks 100 m. en 30 stuks 50 m. slangen. Tijdens het testen kwamen er ook nog een aantal puntjes naar voren die voor verbetering vatbaar zijn, dit wordt meegenomen in de evaluatie en zal worden aangepast/verbeterd.





De aanwezige mensen van de posten Veendam en Delfzijl zullen de opgedane kennis overbrengen naar hun eigen post. Er zal veel met het systeem worden geoefend en daarmee ervaring worden opgedaan zodat het over enige tijd in gebruik kan worden genomen. De nieuwe combinaties vervangen de reeds 30 jaar oude systemen, die destijds door het rijk beschikbaar werden gesteld.