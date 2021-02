27-02-2021, Marc Dol - 112Groningen.nl

Pannetje op het vuur zorgt voor forse rookontwikkeling in Stadskanaal

Stadskanaal - Een pannetje op het vuur heeft er zaterdagmiddag voor gezorgd dat de vrijwillige brandweer van Stadskanaal moest uitrukken naar een woning aan de Kempenlaan.

Oplettende omwonenden hoorden een rookmelder afgaan en zagen rookontwikkeling uit een woning komen. De brandweer heeft bij aankomst de voordeur moeten forceren om binnen te komen en de bron van de rook op te sporen.





De rookontwikkeling had zich inmiddels door de hele woning verspreid. Nadat de bron van de rook was weggenomen heeft de brandweer de woning geventileerd en de glasscherven bij elkaar geveegd. Een drooggekookt pannetje was vermoedelijk de oorzaak van de brand.