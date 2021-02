27-02-2021, 112Groningen.nl

Bergingsvoertuig van Poort Hoogkerk aangereden op de N381

Oosterwolde (Fryslân) - Gistermiddag, vrijdag 26 februari 2021, is een bergingsvoertuig van Takel- en bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk aangereden tijdens een klus op de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde (Fryslân).

De berger was opgeroepen voor een melding van een vrachtwagen met een klapband en deze zat vast in de berm. Om veilig te werken waren er meerdere maatregelen genomen. Waaronder dat één rijbaan dat werd afgesloten en de maximumsnelheid die naar benenden was gegaan.





Nadat de berger de vrachtwagen uit de berm had gelierd, werd het bergingsvoertuig geramd door een automobilist. Volgens een medewerker van het bergingsbedrijf was er een harde klap te horen. Een automobilist was met 70 kilometer uur in het voertuig van de berger gereden.





Ondanks dat de rijbaan was afgesloten is de automobilist door onbekende oorzaak tegen het grote, zeer opvallende, bergingsvoertuig gereden. Bij het ongeval zijn wonderwel geen gewonden gevallen. Beide voertuigen raakten door het ongeval fors beschadigd.