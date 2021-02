27-02-2021, Twitter

Vermiste man uit Groningen weer terecht

Groningen - De man die sinds woensdagavond werd vermist vanuit de stad Groningen is weer terecht. Dat laat de familie van de man zaterdagmiddag weten.

De man was vanaf de Concordiastraat in de richting van het UMCG of de Hoogte gelopen. Sindsdien was er niets meer van de man vernomen.