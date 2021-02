27-02-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Non Food markt in actie, ook deze ondernemers willen weer verkopen

Winschoten - Zaterdagmorgen protesteren marktkooplui tot 13:00 uur op de markt in Winschoten. Zij vinden het oneerlijk dat alleen food kraampjes zijn toegestaan op de markt.

De markt is in de openlucht en je kan er prima op 1.5 meter van elkaar lopen en wachten. De Non food kraampjes mogen nog steeds niet van de gemeente, als dit zo doorgaat gaan ze failliet. De ondernemers hebben het net als de horeca en andere branches zwaar door de corona maatregelen.