26-02-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Melding gaslekkage bij kamerverhuur complex in Winschoten

Winschoten - De brandweer van Winschoten werd vrijdagavond omstreeks vijf over half negen gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Maasstraat in Winschoten.

Bij aankomst bleek de melding afkomstig van een kamer en appartementenverhuur complex. Naast de brandweer kwam ook een ambulance ter plaatse en verschillende politie eenheden. Brandweerlieden zijn naar binnen gegaan en hebben verschillende metingen gedaan. Het is niet bekend of daarbij gas werd gemeten.



De politie heeft één persoon meegenomen naar het politiebureau. Het is niet bekend waarvoor de persoon mee is genomen.