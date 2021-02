26-02-2021, Julian Spa - 112Groningen.nl

Boom in de brand bij Ter Apel

Ter Apel - De brandweer van Ter Apel werd omstreeks kwart voor zes opgeroepen voor een buitenbrand aan de Robert Kochstraat in Ter Apel.

Bij aankomst van de brandweer bleek er een boom in de brand te staan. Brandweerlieden hebben de boom omver getrokken zodat ze de brandhaard konden blussen. Daarna hebben ze de boom in stukken gezaagd en afgeblust. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is.