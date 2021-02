26-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Gerechtshof: ‘Invoeren avondklok was toegestaan’; uitgedeelde boetes blijven

Groningen - De avondklok, die op 23 januari 2021 is ingegaan, mag worden gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.

Dit heeft het gerechtshof Den Haag vrijdag beslist. Dat betekent dat de boetes die sinds deze periode zijn uitgeschreven voor overtreding van de avondklok nog steeds rechtsgeldig zijn.

Het gerechtshof gaat met deze uitspraak in tegen de uitspraak die de voorzieningsrechter deed op 16 februari. Deze lagere rechtbank oordeelde toen dat de Wbbbg niet gebruikt mag worden voor het invoeren van de avondklok. Dit kort geding werd aangespannen door de Stichting Viruswaarheid.

Het gerechtshof heeft echter geoordeeld dat er tijdens de corona-pandemie wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden. Ook is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok proportioneel is en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn.

Boetes blijven geldig

De uitspraak van het gerechtshof betekent dat de 33.000 boetes, die sinds de invoering van de avondklok uitgedeeld, rechtsgeldig blijven. Deze boetes werden eerder opgeschort door het Openbaar Ministerie, na de uitspraak van de voorzieningsrechter.

