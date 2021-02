26-02-2021, Ring Zuid Fotografie & tekstbron Aanpak Ring Zuid

Mega-operatie bij spoordek De Frontier: stort van 2,1 miljoen liter beton

Groningen - Vandaag, vrijdag 26 februari, is Aanpak ring Zuid begonnen met het storten van beton voor het spoordek dat men bouwt in de bouwkuip nabij De Frontier aan de Verlengde Meeuwerderweg in Groningen.

Aanpak Ring Zuid spreekt van een 'mega-operatie', want er moet maar liefst 2100 kuub beton worden gestort, oftewel 2,1 miljoen liter. Naar verwachting is men hier zeker zestien uur continu mee bezig. Het gaat om de grootste betonstort tot nu in het project Aanpak Ring Zuid.

Het spoordek is het deel van de verdiepte ligging waar in de toekomst de treinen overheen rijden. Deze kan niet op de plek van het spoor gebouwd worden omdat dat zou betekenen dat het treinverkeer langdurig moeten worden stilgelegd. Men bouwt het spoordek daarom vlak naast het spoor, in de bouwkuip van de verdiepte ligging. Als het spoordek klaar is, wordt deze op zijn plek onder het spoor gereden. Dat gebeurt naar verwachting in mei van dit jaar. Het hele dek weegt dan 6.000 ton, dus zes miljoen kilo.

Voor het spoordek zijn de bekisting en de stalen wapening al gereed gemaakt. De bekisting wordt opgevuld met beton, dat wordt aangevoerd via betonwagens. Eén betonwagen transporteert 10 kuub. Voor deze betonstort zijn dus 210 betonwagens nodig. De betonwagens worden door twee betonpompen gelost. Het bouwverkeer maakt deze dag gebruik van de toegestane bouwroute via het Europapark.

De werkzaamheden gingen vanmorgen om 7.00 uur van start en duren naar verwachting zeker tot 23.00 uur. De volgende vroege ochtend gaat men het beton netjes afwerken.

