26-02-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Inspecteur Scheepvaart

Ghibli te water gelaten bij Foxhol (Video)

Foxhol - Vrijdagmorgen was er een tewaterlating bij SAS scheepswerf in Foxhol. Omstreeks 11:00 uur werd de Ghibli te water gelaten.

De Ghibli is het zusterschip van de Gale van rederij Chemgas die onlangs te water ging. De LPG tanker is door de werf gebouwd voor Chemgas Shipping uit Rotterdam. De tewaterlating trok veel bekijks. Tijdens de tewaterlating was het verkeer op de Rijksweg tijdelijk gestremd.

