26-02-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Achtergelaten hennepafval verraadt kweker

Usquert - Een 31-jarige man hangt voor het kweken van hennep in zijn toenmalige woning in Usquert een werkstraf van 180 uur boven het hoofd. Het Openbaar Ministerie wil dat de man ruim 63.000 euro aan illegaal verdiend geld aan de Staat betaalt.

De politie kwam de man uit Usquert op het spoor door achtergelaten hennepafval. Bij parkeerplaatsen in Friesland werden twee keer verbrande hennepresten gevonden. De eerste keer was in november 2018 en vonden de agenten tussen het afval een colablikje met daarop DNA-materiaal van de man.

Drie maanden later lagen opnieuw verbrande hennepresten op een parkeerplaats in Friesland. Deze keer lag er een poststuk tussen met daarop het adres van de verdachte.

