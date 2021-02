26-02-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Horecaondernemer de cel in na seks met willoze klant (18)

Groningen - Een 42-jarige horecaondernemer in Groningen is voor seks met een willoze klant veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Meldt Rtvnoord