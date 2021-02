26-02-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Fietsaccu in de brand bij bovenwoning in Haren (Video)

Haren - De brandweer van Haren en Groningen werden in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 1:15 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Kromme Elleboog in Haren

Bij aankomst bleek er in een bovenwoning een fietsaccu in de brand te staan. Brandweerlieden zijn naar binnen gegaan en hebben de brand geblust. De bewoonster had rook ingeademt. Ambulancepersoneel heeft de bewoonster nagekeken maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Vermoedelijk is de brand ontstaan doordat de accu was ontploft. De brandweer heeft de woning geventileerd. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om de schade af te handelen met de bewoonster van de bovenwoning. Het is niet bekend hoeveel schade er precies is ontstaan. Volg ons ook op Volg ons ook op Facebook en Twitter