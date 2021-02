25-02-2021, Michael Huising 112Groningen

Brandweer neemt vier nieuwe WTS 2.0 systemen in ontvangst (Video)

Veendam - Brandweer Veendam heeft afgelopen maandag de laatste van vier nieuwe WTS 2.0 systemen voor de brandweer Groningen in ontvangst genomen.

Het systeem is gebouwd door Hytrans systems uit Lemmer. Het bestaat uit een haakarmbak met 3 km, 8 duims transportslang + diverse toebehoren & een DPA die over een lengte van max 3km een opbrengst van 4000 l/m heeft.

Daarnaast beschikt het over een ingebouwde HRU om na een inzet de slangen weer op te nemen. De komende maanden volgt er instructie en training alvorens de combinatie in gebruik wordt genomen. De andere drie combinaties komen in Groningen, Baflo en Delfzijl.

Archief video van Flevoland, ter illustratie