25-02-2021, Oogtv.nl (Bron) & Martin Nuver 112Groningen

Bestuurder motorscooter crasht na achtervolging

Groningen - Een achtervolging resulteerde donderdagmiddag in een ongeval aan Het Want in de wijk Lewenborg, de bestuurder van de motorscooter raakte daarbij gewond. Meldt Oogtv.nl.

De politie was met veel agenten ter plaatse na het ongeval, omdat de bestuurder was gevlucht toen agenten hem sommeerden om te stoppen met een stopteken. De man is, na het stopteken, op hoge snelheid weggereden. Zegt Oogtv.

Aan Het Want reed de man hard door een blinde bocht, waardoor hij een bestelbusje van TPG Post niet op tijd kon ontwijken. Vervolgens raakte de bestuurder ook een geparkeerde auto.

Rot bocht

Volgens omstanders was een ongeluk in deze bocht door de hoge snelheid onvermijdelijk, want één weghelft van deze bocht in Het Want wordt compleet in beslag genomen door geparkeerde auto’s. Dat is volgens de omwonenden iets waar al vaak over is geklaagd bij de gemeente, maar wordt hier niets aan gedaan.

De bestuurder is naar het Martini Ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan zijn verwondingen. Waarvoor de man werd gezocht door de politie, is nog niet bekend. De straat werd afgezet. De Voa onderzocht de zaak.

Geen geldig kenteken en ook geen rijbewijs

Aanvulling via Dvhn.nl: De motorscooterrijder werd met verwondingen aan zijn benen naar het ziekenhuis overgebracht. Voor zijn motor, die zwaar beschadigd raakte, was geen geldig kenteken afgegeven, bleek uit onderzoek door de politie, die de straat afzette.

,,De motorscooterrijder bleek verder geen rijbewijs te hebben. Hem wordt verder gevaarlijk rijgedrag en het rijden op een motor zonder helm verweten”, weet Heidanus.

Volg ons ook op Facebook en Twitter