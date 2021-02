25-02-2021, Martin Nuver 112Groningen & Joey Lameris 112Groningen.nl

Scooterrrijder en fietser botsen op Pop Dijkemaweg

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Pop Dijkemaweg in de stad Groningen is donderdagmorgen een man gewond geraakt.

Het verkeersongeval vond omstreeks vijf voor half twaalf plaats op de kruising met de Ulgersmaweg. Door nog onbekende oorzaak kwamen een scooterrijder en een fietser met elkaar in botsing. Toegesnelde hulpdiensten ontfermden zich over het gewonde slachtoffer.



De man werd door medewerkers van de ambulancedienst gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn verwondingen. De gewonde fietser werd na een controle met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.



De politie zette het ongeval op papier en deed onderzoek naar de exacte toedracht van het verkeersongeval. Zowel de fiets als de scooter raakten door het ongeval beschadigd.

Dvhn

Rtvnoord

