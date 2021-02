24-02-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Getuigen gezocht na brandstichting in portiekflat in De Hoogte

Groningen - De politie Groningen is opzoek naar getuigen in verband met een zaak van brandstichting in de stad Groningen.

Afgelopen maandagavond, 22 februari 2021, werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand in een portiekflat aan de Asingastraat in de wijk De Hoogte. Ter plaatse bleek een deur van een woning in brand te staan. Volgens de politie is door snel optreden van de brandweer voorkomen dat de brand zou overslaan naar een woning.





Na de brand is de politie een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In het onderzoek is naar voren gekomen dat er een grote kans is van brandstichting. In het kader van het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen.





Heeft u afgelopen maandagavond tussen 18:30 en 19:00 uur iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van de Asingastraat dat mogelijk iets met deze zaak te maken kan hebben? Neem contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000. Ook kunt u de politie Groningen een privébericht sturen via hun Facebook-pagina. Vermeld dan graag het volgende zaaknummer: 2021048105.