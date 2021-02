24-02-2021, 112Groningen.nl

Politie ontruimd Noorderplantsoen vanwege de drukte

Groningen - De politie heeft woensdagmiddag het Noorderplantsoen in de stad Groningen ontruimd omdat het te druk was.

Uit beelden op social media blijkt dat veel mensen het mooie voorjaarsweer aangrepen om in de middag een bezoek te brengen aan het Plantsoen. “Wij zijn vanmiddag in actie gekomen in het Noorderplantsoen omdat het daar te druk was en dit in strijd was met de coronamaatregelen”, zegt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland.





“Politieagenten hebben de aanwezige mensen weggestuurd uit het plantsoen. Op dit moment is het rustig. De regels gelden nog steeds, houd afstand en vermijd drukke plekken.” Het is onbekend of er bekeuringen zijn uitgedeeld.