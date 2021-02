24-02-2021, 112Groningen.nl

Kind(4) overleden bij ernstig verkeersongeval in Hoogezand

Hoogezand - Omstreeks vier uur woensdagmiddag heeft er op de Neptunes in Hoogezand een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Hierbij is een kind(4) om het leven gekomen.

Het kind werd op de kruising met de Zonneweg aangereden door een automobilist. De hulpdiensten werden massaal gealarmeerd voor een incident. De politie, de brandweer, meerdere ambulances en ook een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse.

Het kind werd ter plekke gestabiliseerd door het ambulancepersoneel. De bemanning van de traumahelikopter boodt medische assistentie aan het aanwezige ambulancepersoneel.

De politie zal uitvoerig onderzoek gaan doen naar de exacte toedracht van het ernstige verkeersongeval. Een deel van de Neptunes is door de politie afgezet in verband met de hulpverlening en het onderzoek.

Tegen half zes meldde de politie dat het betrokken kind ter plekke aan zijn verwondingen is overleden.