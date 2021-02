24-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Dagopvang de Open Hof twee weken dicht door coronabesmetting

Groningen - Dagopvang de Open Hof aan de Spilsluizen moet tijdelijk zijn deuren sluiten. Dat heeft de Open Hof woensdag bekendgemaakt.

De reden hiervoor is dat er een uitbraak van het corona virus is vastgesteld onder vijf medewerkers van de Open Hof en in ieder geval één dakloze bezoeker. RTV Noord meldt dat deze persoon momenteel spoorloos is. Momenteel wordt onderzocht welke dakloze bezoekers nog meer in contact zijn geweest met de besmettingsbron.





De sluiting van de Open Hof geldt vooralsnog tot maandag 8 maart. Voor zover bekend is er in Groningen geen ander adres waar daklozen terecht kunnen.

Met dank aan OOGTV.nl