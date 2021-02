24-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Avondklok geldt tijdens Tweede Kamerverkiezingen niet voor stemmers

Groningen - Mocht de avondklok op woensdag 17 maart nog van kracht zijn, dan geldt deze niet voor stemmers en stemmentellers. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) dinsdagavond gezegd.

Op dit moment is het nog onduidelijk of de avondklok op 17 maart, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen, geldt. Op een persconferentie dinsdagavond maakte Rutte bekend dat de avondklok tot in ieder geval 15 maart gaat gelden. De minister-president hoopt dat de klok daarna niet meer nodig is. Of dat echt gaat lukken wordt op 8 maart door het kabinet bekend gemaakt.

De stemlokalen zijn op woensdag 17 maart tot 21.00 uur geopend. Dit staat ook op de stempas die deze week op de deurmat van stemgerechtigden valt.

