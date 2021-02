Duur van de sluiting van de woning

De woning aan de Lindenlaan is gesloten voor de duur van drie maanden. De hennepkwekerij was ingericht voor ruim 70 hennepplanten.



Damoclesbeleid

Groot belang bij direct ingrijpen

Hennepkwekerijen zorgen voor brandgevaarlijke situaties en ondermijnen de rust en orde in de buurt. De gemeente Pekela heeft dan ook groot belang bij het direct ingrijpen na het bekend worden van een hennepkwekerij op een adres. Burgemeester Jaap Kuin: “Heb je een vermoeden dat er een hennepkwekerij op een bepaald adres is, doe dan een melding.”





Melding maken kan via t. 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, t. 0800 – 7000.

Aanvullend op de politieactie, heeft de burgemeester op grond van de Opiumwet en het Damoclesbeleid een bestuurlijke maatregel opgelegd. Dit betekent sluiting van de woningen op last van de burgemeester. Deze bestuursrechtelijke maatregel kan naast de strafrechtelijke maatregel van de politie en het openbaar ministerie worden opgelegd om de overlast en gevaarlijke situaties onmiddellijk op te heffen.