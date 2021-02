Mbo-instellingen

Vanaf 1 maart gaat het middelbaar beroepsonderwijs gedeeltelijk open. Dat houdt in dat mbo studenten 1 dag in de week les kunnen krijgen op de fysieke locatie van de school. Hierbij wordt de 1,5m regel gehanteerd en blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing. Deze extra ruimte komt naast de bestaande uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor studenten die examens en toetsen afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten. Voor mbo-instellingen blijft er de mogelijkheid om alternatieve locaties te gebruiken voor onderwijsactiviteiten, om zo meer capaciteit te realiseren.



Zowel voor het mbo als het hoger onderwijs geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. Deze uitzondering gold al voor tentamens en examens. Ook voor vavo-studenten geldt vanaf 3 maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens.





Hoger onderwijs

Ook in het hoger onderwijs is er grote behoefte aan meer ruimte voor fysiek onderwijs. Daarom kijkt het kabinet of in een volgende fase het hoger onderwijs heropend kan worden. Hogescholen en universiteiten kunnen zich hier alvast op voorbereiden, zoals ook in het OMT-advies aangegeven wordt. Momenteel is het hoger onderwijs al wel open voor tentamens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten.