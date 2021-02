23-02-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman 112Groningen.nl

Drachtige schaap raakt te water in het Eelderdiep

Peize - De brandweer van Peize werd dinsdagmiddag opgeroepen voor een dier te water. Het juiste adres bleek de Horst tussen Eelde en Peize te zijn.

In het Eelderdiep was een drachtige schaap te water geraakt. De brandweer heeft de schaap uit het water gehaald. Het is onbekend hoe het met de schaap nu is.