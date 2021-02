23-02-2021, Stephan Jansema

Gewonde bij bedrijfsongeval in Oude Pekela (Video)

Oude Pekela - Bij een bedrijf aan de Cereswijk in Oude Pekela is dinsdagmorgen om 10:45 uur een bedrijfsongeval geweest. Een heftruck bestuurder raakte daarbij gewond.

De exacte omstandigheden zijn nog niet bekend. Hij reed mogelijk tegen een betonblok melden medewerkers, dit is nog niet bevestigd door de politie. De brandweer werd opgeroepen alsmede de politie en ambulance en traumahelikopter. De medewerker werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.