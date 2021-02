23-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Veiligheidsberaad: “Bij versoepeling buitenactiviteiten mogelijk maken”

Groningen - Wanneer er ruimte is om de coronamaatregelen te versoepelen dan moeten als eerste buitenactiviteiten weer mogelijk worden. Dat is het advies van het Veiligheidsberaad.

Het Veiligheidsberaad, dat uit de 25 Veiligheidsregio’s bestaat, kwam maandagavond bijeen. Het advies om de maatregelen voor buitenactiviteiten als eerste te versoepelen ligt volgens het beraad voor de hand omdat buiten meer mogelijk is dan binnen. “Buiten is meer coronaproof”, zegt voorzitter Hubert Bruls. “Als de dagen langer worden en het weer aangenaam is, dan gaan mensen meer de deur uit. Zij snakken ernaar om naar buiten te gaan. Dat gaat gebeuren. Neem dan ook de juiste maatregelen.”

Lastige situatie

Bruls spreekt ondertussen ook van een lastige situatie. “We zitten op een splitsing der wegen. Er is met de dreiging van de mutaties weinig ruimte voor versoepelingen. Het virus lijkt weer te kunnen oplaaien. Als je het advies van het Outbreak Management Team, het OMT, heel strikt neemt, dan kunnen we nu niet versoepelen.” Toch is er volgens de voorzitter maatschappelijk veel behoefte aan versoepelingen. “Als burgemeester horen we dat dagelijks.”

“Gaat niet goed met de besmettingen”

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie erkent het dilemma. “Het gaat nog echt niet goed met de besmettingen en de bedden op de Intensive Care. We zien de cijfers in omringende landen weer oplopen door besmettelijke coronamutanten. Aan de andere kant is het moeilijk vol te houden. Dat zien wij echt. Mensen snakken naar perspectief, naar meer ruimte.”