22-02-2021, 112Groningen.nl

Verwarde man door speciaal politieteam van dak gehaald

Oldehove - De politie heeft maandag een verwarde man aangehouden nadat deze op het dak van zijn woning was geklommen in Oldehove.

Aan het einde van de middag, even na vijf uur, kwam er bij de politie een melding binnen over de verwarde man. Behalve diverse noodhulp-eenheden en een ambulance werd er ook een ondersteuningsgroep (OG) en een onderhandelaar ter plaatse gestuurd.





De ondersteuningsgroep van de politie is een gespecialiseerde eenheid die wordt ingezet bij levensbedreigende situaties of die levensbedreigend kunnen worden. Ook worden zij ingezet om complexere aanhoudingen te verrichten.





Een onderhandelaar van de politie heeft geprobeerd om op de man in te praten. Uiteindelijk wisten leden van de ondersteuningsgroep de man van het dak te halen en aan te houden. De man werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op eventuele verwondingen. De man is overgedragen aan het zorgkader voor juiste hulp. Waardoor de man op het dak klom is niet bekend.

In verband met privacy redenen vermelden wij alleen een plaatsnaam van waar het incident heeft plaatsgevonden.