22-02-2021, Oogtv.nl (Bron)

Politie deelde vorige week 421 avondklokboetes uit in Groningen

Groningen - In de afgelopen week zijn er 421 boetes uitgedeeld aan inwoners van de provincie Groningen, omdat zich niet aan de avondklok hebben gehouden. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend.

Daarmee is Groningen verruit de koploper in de drie noordelijke provincies. In Friesland kregen 212 mensen een prent omdat ze, na het verstrijken van de avondklok, op straat waren. In Drenthe werden slechts 89 boetes uitgedeeld. Een verklaring voor het grote verschil in het aantal opgelegde boetes is niet bekend bij de politie, aldus een woordvoerder.

Landelijk schreef de politie vorige week 6.436 avondklokboetes uit. Daarnaast waren 285 boetes voor overtreding van het verbod op groepsvorming en kregen 383 mensen een waarschuwing omdat ze de corona-maatregelen negeerden. De politie beëindigde afgelopen weekend 96 illegale feesten.