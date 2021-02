22-02-2021, Henk Frans 112Groningen.nl & Redactie M. Nuver

Drone team politie ingezet bij onderzoek brand Veendam (2x Video)

Veendam - De brand in het centrum van Veendam maakt diep indruk voor mensen die er komen kijken en er vlakbij een zaak hebben. Het vuur is god zijn dank niet overgeslagen naar andere panden.

De brand ontstond in een woning boven een café, die niet meer in gebruik was. Het pand zal nu gelijk worden gesloopt om instortingsgevaar te voorkomen.

Rond 04.00 uur was de brand onder controle en werrd er nageblust. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Drone team

Een speciaal drone team kwam maandagmorgen ter plaatse om opnames te maken van bovenaf, dit vanwege het onderzoek. UAV (Unmanned Aerial Vehicle) stata op het logo van het drone team. Meer klik hier

Meternieuws.nl video (van maandagnacht)