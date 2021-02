22-02-2021, Michael Huising 112Groningen & Redactie M. Nuver

Grip: Zeer grote brand in centrum van Veendam

Veendam - Aan de Kerkstraat in Veendam is om 02:25 uur brand uitgebroken in een leegstaand cafe . Aangezien het een pand midden in het centrum gebied betreft heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand en lieten ze een tweede hoogwerker ter plaatse komen.

Bewoners van de naastgelegen panden zijn ontruimd. Er kwam een vierde blusvoertuig ter plaatse, omdat er kans was op uitbreiding naar naastgelegen gebouwen. Er werd Grip 1 gegeven. Het is niet bekend hoelang de kroeg al leeg stond. Bij de brand kwam veel rook vrij, blijf daar uit want rook is gevaarlijk! Blijf uit de rook Video rond 11:00 uur