21-02-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Ommelanden Midden

Dronken automobilist op N33 raakt rijbewijs kwijt

Wildervank - De politie Ommelanden Midden kreeg zondagmiddag een telefoontje van iemand die melding maakte van een auto welke gevaarlijk rijgedrag vertoonde op de N33 nabij Wildervank.

Hierbij ontstond bij melder het vermoeden dat de bestuurder van de auto onder invloed was. Dankzij het snelle melden van melder troffen agenten de betreffende auto al vlot aan en konden deze staande houden. Na een ademanalyse test van de bestuurder op het politiebureau blies deze 1115 UGL wat neer komt op een promillage van 2.5, waar 0.5 is toegestaan. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd en hij zal zich binnenkort mogen verwantwoorden voor de rechter.





Facebook: