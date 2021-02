21-02-2021, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Brandweer blust brandende bult riet bij Kardinge in Groningen

Groningen - De brandweer van Groningen stad heeft zondagmiddag een brandende bult riet geblust langs de parkeerplaats bij Kardinge in de stad Groningen.

De brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen. Dat kwam omdat het riet dicht op elkaar was gestapeld. De brandweer wist het vuur uit eindelijk te blussen door de stapel riet uit elkaar te trekken. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.