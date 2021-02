21-02-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Flatbrand blijkt barbecue in Groningen

Groningen - De brandweer van Groningen stad moest zondagmiddag omstreeks kwart voor zes uitrukken voor flatbrand aan de Gelderse Roosstraat in Groningen. Bij aankomst bleek daar geen sprake van te zijn.

Het juiste adres bleek de Mispellaan te zijn. Een bewoner van een appartementencomplex bleek daar te barbecueën op zijn balkon. Een omstander had de rook die vrij kwam van de barbecue aangezien voor een brand. Toen de brandweer had geconcludeerd dat er niks ergs aan de hand was konden zij retour naar de kazerne.

