21-02-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

‘Avondklok drie weken langer van kracht, kappers en scholen weer deels open’

Groningen - De avondklok blijft na 2 maart nog zeker drie weken van kracht. Dat melden bronnen in Den Haag aan de NOS na het Catshuisberaad dat zondagmiddag plaatsvond.

Volgens bronnen is door het verlengen van de avondklok het mogelijk om op andere vlakken versoepelingen door te voeren. Zo mogen kappers vanaf 2 maart onder strenge voorwaarden weer open. Klanten mogen alleen langs komen wanneer ze een afspraak hebben en er moet bij de voordeur triage toe worden gepast om er zeker van te zijn dat een persoon geen klachten heeft.





De verwachting is ook dat scholen in het voortgezet onderwijs vanaf maandag 1 maart weer deels open gaan. Het kabinet wil dat leerlingen gemiddeld anderhalve dag per week weer fysiek onderwijs in de schoolbanken kunnen krijgen. Ook het mbo gaat vanaf deze datum weer open. Daarbij zouden studenten gemiddeld één dag per week fysiek onderwijs moeten krijgen. Voorts wordt nagedacht om winkelen op afspraak mogelijk te maken.