21-02-2021, Marc Dol - 112Groningen.nl

Traumahelikopter ingezet voor gevallen fietser in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Nautilusweg in Stadskanaal is zondagmiddag kort voor 16:00 uur een wielrenner ten val gekomen.

Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen en kwamen ter plaatse. Waaronder ook het Mobiel Medisch Team met de trauma helikopter vanaf Groningen Airport Eelde. Zij hebben ter plaatse medische zorg verleend. De wielrenner is met onbekende verwondingen in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.







