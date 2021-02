21-02-2021, Chris Kranenborg - 112Groningen.nl

Brandweer inzet bij fabriek in Bad Nieuweschans (Update)

Bad Nieuweschans - Verschillende brandweerkorpsen werden zondagmiddag gealarmeerd voor een brand bij een fabriek aan de Hoofdstraat in Bad Nieuweschans.

Bij aankomst bleek er bij een fabriek een brand te zijn uitgebroken in een afzuiginstallatie. Dat zorgde voor vonkvorming en rook. De brandweer is brandende delen aan het blussen en de installatie aan het controleren. Alle aanwezige medewerkers in het bedrijfspand konden zich op tijd in veiligheid brengen.





Update 17:50 uur:

De brandweer heeft een aantal vuurhaarden in de afzuiging afgeblust. Het buizenstelsel van het systeem is complex, waardoor het voor de brandweer veel tijd kost om het hele systeem te controleren. Tot die tijd blijven ze bij het bedrijf aanwezig.





Update 18:40 uur:

De brandweer heeft de laatste controles gedaan en de situatie nu onder controle. Dat betekent ook dat het incident wordt overgedragen aan het bedrijf en de brandweerkorpsen retour gaan naar de kazernes.







